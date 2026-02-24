Главный тренер «Олимпиакоса» Хосе Луис Мендилибар рассказал о своих ожиданиях от ответного матча стыкового раунда Лиги чемпионов с «Байером».

Хосе Луис Мендилибар globallookpress.com

«Необходимо проявить смелость и играть в свой футбол, агрессивно действовать и вовремя вступать в отбор. Это поможет нам чаще контролировать мяч, как это было в предыдущих матчах. Нам нужно лучше владеть мячом, чтобы показать более качественную игру», — приводит слова Мендилибара пресс-служба УЕФА.

Игра состоится 24 февраля и начнется в 23:00 по московскому времени. Первый матч, который прошел в Греции, завершился поражением «Олимпиакоса» со счетом 0:2.