Защитник «Интера» Федерико Димарко поделился ожиданиями от ответного стыкового матча ЛЧ с «Будё-Глимт». Встреча начнется во вторник, 24 февраля, в 23:00 мск.

Федерико Димарко globallookpress.com

«Мы будем играть в очень атакующем стиле, но нам нужно быть осторожными с их контратаками, которые нанесли нам урон в первом матче. Нам нужно сосредоточиться на том, чтобы забивать и как можно быстрее отыгрываться, а не думать о риске пропустить», — приводит слова Димарко официальный сайт УЕФА.

В первой встрече норвежский клуб победил дома со счетом 3:1.