Экс-защитник Кирилл Набабкин считает, что нападающий Федор Чалов поступил правильно, что сменил греческий ПАОК на турецкий «Кайсериспор».

Федор Чалов globallookpress.com

«Правильно сделал. Чалов мало играл за ПАОК, практически не выходил в последнее время. Если в "Кайсериспор" есть доверие тренера, то, конечно, перейти туда — верное решение. Правильным ли был уход из ЦСКА? Думаю, это было верным решением. Никто же не знал, на каких он ролях будет в Греции. Федор не один раз заявлял о своем желании поиграть за границей. Почему бы тогда не использовать такую возможность? Лучше попробовать и сожалеть, чем не испытать этого и тоже жалеть», — сказал Набабкин «СЭ».

27-летний Чалов будет играть в Турции до конца сезона на правах аренды. Всего в этом сезон он провел за ПАОК 24 матча, забил 3 мяча и сделал одну голевую передачу.