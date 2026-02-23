Экс-защитник Кирилл Набабкин считает, что нападающий Федор Чалов поступил правильно, что сменил греческий ПАОК на турецкий «Кайсериспор».

Федор Чалов
Федор Чалов globallookpress.com

«Правильно сделал.  Чалов мало играл за ПАОК, практически не выходил в последнее время.  Если в "Кайсериспор" есть доверие тренера, то, конечно, перейти туда — верное решение.  Правильным ли был уход из ЦСКА?  Думаю, это было верным решением.  Никто же не знал, на каких он ролях будет в Греции.  Федор не один раз заявлял о своем желании поиграть за границей.  Почему бы тогда не использовать такую возможность?  Лучше попробовать и сожалеть, чем не испытать этого и тоже жалеть», — сказал Набабкин «СЭ».

27-летний Чалов будет играть в Турции до конца сезона на правах аренды.  Всего в этом сезон он провел за ПАОК 24 матча, забил 3 мяча и сделал одну голевую передачу.