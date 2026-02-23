23 февраля во Флоренции состоится матч 26-го тура Серии А между «Фиорентиной» и «Пизой». Старт поединка в 20:30 мск.

У «Фиорентины» 21 очко. Она занимает 18-е место в таблице. В последних турах команда смогла разжиться очками, победив «Комо» (2:1) и сыграв вничью с «Торино» (2:2). У «Пизы» 15 пунктов и она идет на 19-й строчке. В отличие от хозяев, гости давно без побед. Да и в целом за сезон они одержали лишь одну победу при 12 поражениях в 25 турах.

На неделе «фиалки» разгромили «Ягеллонию» в Лиге конференций (3:0), начав победную серию. Флорентийцы явно на подъеме и у них есть хороший шанс сблизиться со спасительной 17-й строчкой.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.06.

Коэффициенты букмекеров: 1.63 на победу «Фиорентины», 3.96 на ничью, 5.88 на победу «Пизы».

Прогноз ИИ: матч закончится победой «Фиорентины» со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Фиорентина» — «Пиза» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Знаете, чем отличается просмотр со ставкой от обычного? Каждый угловой вызывает учащённый пульс. Если хотите попробовать — вот наш проверенный рейтинг букмекеров.

Только не забывайте золотое правило: ставки — это развлечение, а не бизнес-план. Будьте разумны.