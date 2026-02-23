23 февраля во Флоренции состоится матч 26-го тура Серии А между «Фиорентиной» и «Пизой». Старт поединка в 20:30 мск.
У «Фиорентины» 21 очко. Она занимает 18-е место в таблице. В последних турах команда смогла разжиться очками, победив «Комо» (2:1) и сыграв вничью с «Торино» (2:2). У «Пизы» 15 пунктов и она идет на 19-й строчке. В отличие от хозяев, гости давно без побед. Да и в целом за сезон они одержали лишь одну победу при 12 поражениях в 25 турах.
На неделе «фиалки» разгромили «Ягеллонию» в Лиге конференций (3:0), начав победную серию. Флорентийцы явно на подъеме и у них есть хороший шанс сблизиться со спасительной 17-й строчкой.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.06.
- Коэффициенты букмекеров: 1.63 на победу «Фиорентины», 3.96 на ничью, 5.88 на победу «Пизы».
- Прогноз ИИ: матч закончится победой «Фиорентины» со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Фиорентина» — «Пиза» смотрите на LiveCup.Run.
Знаете, чем отличается просмотр со ставкой от обычного? Каждый угловой вызывает учащённый пульс. Если хотите попробовать — вот наш проверенный рейтинг букмекеров.
Только не забывайте золотое правило: ставки — это развлечение, а не бизнес-план. Будьте разумны.