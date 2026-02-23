Бывшая звезда петербургского «Зенита» португальский полузащитник Данни считает, что в линии атаки так никто в клубе и не смог приблизиться по своему уровню к Артему Дзюбе.

Артем Дзюба globallookpress.com

«Дзюба — лучший форвард "Зенита" за последние 10 лет. После его ухода в клубе не было нападающего, который превзошёл бы результаты Артема. Может ли таким стать Дуран? Это хороший футболист. Желаю ему много забивать в составе "сине-бело-голубых", — цитирует Данни "Советский спорт".

Дзюба играл за "Зенит" с 2015 по 2022 год. Всего он провел 249 матчей, забил в них 108 голов и сделал 70 ассистов. Сейчас нападающий выступает в составе "Акрона". В этом сезоне 37-летний игрок забил 5 мячей и отдал 4 голевые передачи.