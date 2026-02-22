В 25-м туре испанской Ла Лиги между «Хетафе» и «Севильей» состоялся матч, завершившийся победой гостей со счетом 1:0.
На 64-й минуте полузащитник «Севильи» Джибриль Соу забил единственный гол в игре. С 26-й минуты «Севилья» играла в большинстве после удаления защитника «Хетафе» Джене, который получил прямую красную карточку.
Результат матча
ХетафеХетафе0:1СевильяСевилья
0:1 Джибриль Соу 64'
Хетафе: Давид Сория, Кико Фемения, Домингуш Дуарте, Абдель Абкар (Диего Рико 67'), Саид Ромеро, Хуан Иглесиас (Адриан Лисо 67'), Даконам Ортега Дьене, Луис Милья, Мауро Арамбарри (Марио Мартин 76'), Мартин Сатриано, Luis Vasquez (Велько Бирманчевич 76')
Севилья: Одиссеас Влаходимос, Батиста Менди (Аднан Янузай 46'), Габриэль Суасо (Чидера Эджук 46'), Кике Салас, Танги Ньянзу (Хосе Анхель Кармона 55'), Сесар Аспиликуэта, Джибриль Соу, Люсьен Агум, Неманья Гудель, Акор Адамс (Пеке 89'), Ниль Мопе (Алексис Санчес 80')
Жёлтые карточки: Хуан Иглесиас 26' — Танги Ньянзу 53'
Красная карточка: Даконам Ортега Дьене 26' (Хетафе)
После 25 туров «Хетафе» заработал 29 очков, заняв 12-е место. «Севилья» также набрала 29 очков и находится на 11-й позиции.
В следующем туре «Севилья» 1 марта сыграет на выезде с «Бетисом», а «Хетафе» встретится с мадридским «Реалом» днем позже.