В 25-м туре испанской Ла Лиги между «Хетафе» и «Севильей» состоялся матч, завершившийся победой гостей со счетом 1:0.

Джибриль Соу globallookpress.com

На 64-й минуте полузащитник «Севильи» Джибриль Соу забил единственный гол в игре. С 26-й минуты «Севилья» играла в большинстве после удаления защитника «Хетафе» Джене, который получил прямую красную карточку.

Результат матча Хетафе Хетафе 0:1 Севилья Севилья 0:1 Джибриль Соу 64' Хетафе: Давид Сория, Кико Фемения, Домингуш Дуарте, Абдель Абкар ( Диего Рико 67' ), Саид Ромеро, Хуан Иглесиас ( Адриан Лисо 67' ), Даконам Ортега Дьене, Луис Милья, Мауро Арамбарри ( Марио Мартин 76' ), Мартин Сатриано, Luis Vasquez ( Велько Бирманчевич 76' ) Севилья: Одиссеас Влаходимос, Батиста Менди ( Аднан Янузай 46' ), Габриэль Суасо ( Чидера Эджук 46' ), Кике Салас, Танги Ньянзу ( Хосе Анхель Кармона 55' ), Сесар Аспиликуэта, Джибриль Соу, Люсьен Агум, Неманья Гудель, Акор Адамс ( Пеке 89' ), Ниль Мопе ( Алексис Санчес 80' ) Жёлтые карточки: Хуан Иглесиас 26' — Танги Ньянзу 53' Красная карточка: Даконам Ортега Дьене 26' (Хетафе)

Статистика матча 3 Удары в створ 1 1 Удары мимо 4 31 Владение мячом 69 2 Угловые удары 2 3 Офсайды 4 5 Фолы 18

После 25 туров «Хетафе» заработал 29 очков, заняв 12-е место. «Севилья» также набрала 29 очков и находится на 11-й позиции.

В следующем туре «Севилья» 1 марта сыграет на выезде с «Бетисом», а «Хетафе» встретится с мадридским «Реалом» днем позже.