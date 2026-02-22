«Фрайбург» победил «Боруссию» Менхенгладбах в домашнем матче 23-го тура Бундеслиги со счетом 2:1.

Маттиас Гинтер globallookpress.com

На 38-й минуте защитник «Фрайбурга» Маттиас Гинтер открыл счет, а на 74-й его партнер по команде Игорь Матанович удвоил преимущество хозяев. На 85-й минуте гости сократили отставание благодаря голу Хариса Табаковича.

Результат матча Фрайбург Фрайбург 2:1 Боруссия М Мёнхенгладбах 1:0 Маттиас Гинтер 38' 2:0 Игор Матанович 74' 2:1 Харис Табакович 85' Фрайбург: Ноа Атуболу, Филипп Треу, Маттиас Гинтер, Бруно Огбус, Кристиан Гюнтер, Ян-Никлас Бесте, Максимилиан Эггештайн, Патрик Остерхаге, Юито Судзуки ( Дерри Шерхант 79' ), Винченцо Грифо ( Лукас Хёлер 79' ), Игор Матанович Боруссия М: Мориц Николас, Лукас Улльрих ( Йенс Кастроп 62' ), Джозеф Скалли, Кевин Дикс ( Кевин Штёгер 83' ), Нико Эльведи, Кота Такаи, Хуго Болин ( Wael Mohya 62' ), Янник Энгельгардт ( Суто Матино 62' ), Филипп Зандер, Харис Табакович, Франк Онора Жёлтые карточки: Ян-Никлас Бесте 51' — Янник Энгельгардт 27', Кота Такаи 77'

Статистика матча 6 Удары в створ 2 1 Удары мимо 5 37 Владение мячом 63 3 Угловые удары 3 4 Офсайды 3 9 Фолы 8

После этой победы «Фрайбург» набрал 33 очка и поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Боруссия» продлила серию без побед до семи матчей и остается на 14-й строчке с 22 баллами.