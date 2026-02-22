«Фрайбург» победил «Боруссию» Менхенгладбах в домашнем матче 23-го тура Бундеслиги со счетом 2:1.
На 38-й минуте защитник «Фрайбурга» Маттиас Гинтер открыл счет, а на 74-й его партнер по команде Игорь Матанович удвоил преимущество хозяев. На 85-й минуте гости сократили отставание благодаря голу Хариса Табаковича.
Результат матча
ФрайбургФрайбург2:1Боруссия ММёнхенгладбах
1:0 Маттиас Гинтер 38' 2:0 Игор Матанович 74' 2:1 Харис Табакович 85'
Фрайбург: Ноа Атуболу, Филипп Треу, Маттиас Гинтер, Бруно Огбус, Кристиан Гюнтер, Ян-Никлас Бесте, Максимилиан Эггештайн, Патрик Остерхаге, Юито Судзуки (Дерри Шерхант 79'), Винченцо Грифо (Лукас Хёлер 79'), Игор Матанович
Боруссия М: Мориц Николас, Лукас Улльрих (Йенс Кастроп 62'), Джозеф Скалли, Кевин Дикс (Кевин Штёгер 83'), Нико Эльведи, Кота Такаи, Хуго Болин (Wael Mohya 62'), Янник Энгельгардт (Суто Матино 62'), Филипп Зандер, Харис Табакович, Франк Онора
Жёлтые карточки: Ян-Никлас Бесте 51' — Янник Энгельгардт 27', Кота Такаи 77'
После этой победы «Фрайбург» набрал 33 очка и поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Боруссия» продлила серию без побед до семи матчей и остается на 14-й строчке с 22 баллами.