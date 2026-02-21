Завершились два матча 23-го тура немецкой Бундеслиги.
В одной из встреч «Аугсбург» одержал волевую победу над «Вольфсбургом» со счетом 3:2.
У «волков» голы записали на свой счет Янник Герардт на 41-й минуте и Кэнто Сиогаи на 70-й минуте.
В составе «Аугсбурга» отличились Родригу Рибейру на 59-й минуте, Михаэль Грегорич на 87-й минуте и Эльвис Реджбечай на 90+3-й минуте.
Результат матча
ВольфсбургВольфсбург2:3АугсбургАугсбург
1:0 Янник Герардт 41' 1:1 Родригу Рибейру 59' 2:1 Кенто Сиогай 70' 2:2 Михаэль Грегорич 87' пен. 2:3 Эльвис Реджбечай 90+3'
Вольфсбург: Камиль Грабара, Саэль Кумбеди (Jonas Adjei Adjetey 90'), Денис Вавро (Jan Burger 90'), Моритц Йенц, Янник Герардт, Жануэль Белосьян, Кристиан Эриксен, Ловро Майер (Кевин Паредес 65'), Маттиас Сванберг (Кенто Сиогай 65'), Адам Дагим, Мохамед Амура (Дженан Пейчинович 82')
Аугсбург: Финн Дамен, Димитрис Яннулис (Эльвис Реджбечай 69'), Робин Фелльхауэр (Uchenna Ogundu 81'), Цедрик Цезигер, Кевен Шлоттербек, Ноакай Банкс, Мерт Кёмюр (Фабиан Ридер 58'), Хан-Ноа Массенго (Мариус Вольф 69'), Кристиян Якич, Родригу Рибейру (Михаэль Грегорич 81'), Алексис Клод-Морис
Жёлтые карточки: Ловро Майер 17', Маттиас Сванберг 64', Жануэль Белосьян 86' — Родригу Рибейру 50', Кевен Шлоттербек 55', Кристиян Якич 86', Михаэль Грегорич 90+8'
После этого матча «Аугсбург» занимает 10-е место в таблице с 28-ю очками в активе. «Вольфсбург» — на 15-й позиции (20).
В параллельном матче «Кельн» сыграл вничью с «Хоффенхаймом» (2:2).
У хозяев отличились Рагнар Ахе на 15-й минуте и Саид Эль-Мала на 63-й минуте.
В составе «Хоффенхайма» голы забили Озан Кабак на 45-й минуте и Андрей Крамарич на 61-й минуте.
«Кельн» располагается на 12-й позиции в таблице Бундеслиги с 24-ю баллами, а «Хоффенхайм» — на 3-й строчке (46).