Завершились два матча 23-го тура немецкой Бундеслиги.

В одной из встреч «Аугсбург» одержал волевую победу над «Вольфсбургом» со счетом 3:2.

У «волков» голы записали на свой счет Янник Герардт на 41-й минуте и Кэнто Сиогаи на 70-й минуте.

В составе «Аугсбурга» отличились Родригу Рибейру на 59-й минуте, Михаэль Грегорич на 87-й минуте и Эльвис Реджбечай на 90+3-й минуте.

Результат матча Вольфсбург Вольфсбург 2:3 Аугсбург Аугсбург 1:0 Янник Герардт 41' 1:1 Родригу Рибейру 59' 2:1 Кенто Сиогай 70' 2:2 Михаэль Грегорич 87' пен. 2:3 Эльвис Реджбечай 90+3' Вольфсбург: Камиль Грабара, Саэль Кумбеди ( Jonas Adjei Adjetey 90' ), Денис Вавро ( Jan Burger 90' ), Моритц Йенц, Янник Герардт, Жануэль Белосьян, Кристиан Эриксен, Ловро Майер ( Кевин Паредес 65' ), Маттиас Сванберг ( Кенто Сиогай 65' ), Адам Дагим, Мохамед Амура ( Дженан Пейчинович 82' ) Аугсбург: Финн Дамен, Димитрис Яннулис ( Эльвис Реджбечай 69' ), Робин Фелльхауэр ( Uchenna Ogundu 81' ), Цедрик Цезигер, Кевен Шлоттербек, Ноакай Банкс, Мерт Кёмюр ( Фабиан Ридер 58' ), Хан-Ноа Массенго ( Мариус Вольф 69' ), Кристиян Якич, Родригу Рибейру ( Михаэль Грегорич 81' ), Алексис Клод-Морис Жёлтые карточки: Ловро Майер 17', Маттиас Сванберг 64', Жануэль Белосьян 86' — Родригу Рибейру 50', Кевен Шлоттербек 55', Кристиян Якич 86', Михаэль Грегорич 90+8'

Статистика матча 4 Удары в створ 6 5 Удары мимо 4 50 Владение мячом 50 4 Угловые удары 10 1 Офсайды 1 10 Фолы 16

После этого матча «Аугсбург» занимает 10-е место в таблице с 28-ю очками в активе. «Вольфсбург» — на 15-й позиции (20).

В параллельном матче «Кельн» сыграл вничью с «Хоффенхаймом» (2:2).

У хозяев отличились Рагнар Ахе на 15-й минуте и Саид Эль-Мала на 63-й минуте.

В составе «Хоффенхайма» голы забили Озан Кабак на 45-й минуте и Андрей Крамарич на 61-й минуте.

«Кельн» располагается на 12-й позиции в таблице Бундеслиги с 24-ю баллами, а «Хоффенхайм» — на 3-й строчке (46).