Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин высказался по поводу того, может ли он сыграть за сборную Норвегии на ЧМ-2026.

Никита Хайкин globallookpress.com

Ранее сообщалось, что 30-летний голкипер в скором времени получит норвежский паспорт.

«Сыграю ли я за сборную Норвегии летом на Кубке мира? Пока нет. Я думаю, надо будет ждать. Это долгий процесс, и он занимает много времени, к сожалению. Маловероятно, что летом я буду в составе Норвегии», — сказал Хайкин Cappuccino&Catenaccio Show.

