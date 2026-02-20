Новый главный тренер «Тоттенхэма» Игор Тудор высказался о борьбе за выживание в текущем сезоне АПЛ.

Игор Тудор
Игор Тудор globallookpress.com

«Это не имеет значения.  Точнее говоря, борьба за любое место, будь то спасительное, первое или место в зоне еврокубков, для меня, как бы это сказать...  все это определяется тем, что ты делаешь в течение недели.  Ты занимаешь определенное место на основе того, как работаешь в воскресенье.  Если начинаешь думать о выживании или о борьбе за что-то конкретное, это ни к чему не приводит.  Все эти цели — они где-то вдали, я никогда не придаю им значения, никогда не говорю о результатах.  Я не верю в это — я верю в тренировки.

Разница может быть пятиочковой, десятиочковой, двухочковой — подход должен быть одинаковым.  Надо думать о том, какой командой мы должны стать.

Редко оказываешься в такой ситуации, когда выбыли 10 человек, к тому же есть серьезные травмы.  У нас на тренировке было 13 игроков.  Как есть, так есть.  И 13 игроков достаточно для того, чтобы добиться нужного результата в воскресенье.  Это первостепенная задача.  Я понимаю важность матча, это лондонское дерби.  Все ждут от нас победы, и мы это понимаем».  «, — цитирует Тудора ВВС.

В настоящий момент "Тоттенхэм" располагается только на 16-й строчке в турнирной таблице АПЛ.