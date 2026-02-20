Новый главный тренер «Тоттенхэма» Игор Тудор высказался о борьбе за выживание в текущем сезоне АПЛ.

Игор Тудор globallookpress.com

«Это не имеет значения. Точнее говоря, борьба за любое место, будь то спасительное, первое или место в зоне еврокубков, для меня, как бы это сказать... все это определяется тем, что ты делаешь в течение недели. Ты занимаешь определенное место на основе того, как работаешь в воскресенье. Если начинаешь думать о выживании или о борьбе за что-то конкретное, это ни к чему не приводит. Все эти цели — они где-то вдали, я никогда не придаю им значения, никогда не говорю о результатах. Я не верю в это — я верю в тренировки.

Разница может быть пятиочковой, десятиочковой, двухочковой — подход должен быть одинаковым. Надо думать о том, какой командой мы должны стать.

Редко оказываешься в такой ситуации, когда выбыли 10 человек, к тому же есть серьезные травмы. У нас на тренировке было 13 игроков. Как есть, так есть. И 13 игроков достаточно для того, чтобы добиться нужного результата в воскресенье. Это первостепенная задача. Я понимаю важность матча, это лондонское дерби. Все ждут от нас победы, и мы это понимаем». «, — цитирует Тудора ВВС.

В настоящий момент "Тоттенхэм" располагается только на 16-й строчке в турнирной таблице АПЛ.