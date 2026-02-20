Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о возможном переходе нападающего команды Хулиана Альвареса в «Барселону».

Диего Симеоне globallookpress.com

«Я не могу заглянуть ему в голову. Вижу только, как он играл в последних двух матчах, он возвращается к тому уровню, на котором всегда был, и он нам нужен именно таким. Я не знаю, но очень доволен тем, что он нам дает», — приводит слова Симеоне Mundo Deportivo.

В текущем сезоне Альварес провел 35 матчей во всех турнирах, в забил 13 голов и сделал шесть результативных передач.

Напомним, что «Атлетико» занимает четвертое место в турнирной таблице Примеры на данный момент.