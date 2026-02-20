Казанский «Рубин» потерпел поражение от «Оренбурга» в первом контрольном матче игрового дня. Встреча прошла в Белеке (Турция) и завершилась со счетом 1:0 в пользу оренбургской команды.

Единственный мяч на 31-й минуте забил полузащитник Евгений Болотов. Этот гол в итоге оказался решающим.

Позже, 20 февраля, соперники проведут ещё один товарищеский матч — начало запланировано на 17:00 мск.

В турнирной таблице РПЛ «Оренбург» занимает 15-е место, набрав 12 очков в 18 турах. «Рубин» идёт седьмым с 23 очками.