Австралийский тренер Ангелос Постекоглу объяснил, почему трудно работать в таком клубе, как «Манчестер Юнайтед».

Ангелос Постекоглу globallookpress.com

«Насколько я понимаю, это самая сложная работа в мировом футболе, потому что команда находится под постоянным пристальным вниманием и под светом софитов. Нужна уникальная личность, чтобы преодолеть все это, или настоящая дисциплина, чтобы заявить: мы пойдем этим путем в течение определенного количества лет.

Вряд ли существует быстрое решение. Нужен человек, который, будучи тренером, способен выдержать 100 пресс-конференций в год, выиграть 10 матчей и проиграть один — и быть разорванным на части за это единственное поражение.

История постоянно сопровождает все, что ты делаешь. Это должен быть человек, который принимает все это и обладает достаточной внутренней силой, чтобы сказать: я сделаю это, но сделаю по-своему», — цитирует 60-летнего специалиста ESPN.

Сейчас и. о. главного тренера «Манчестер Юнайтед» является 44-летний англичанин Майкл Кэррик.