Нападающий сборной Марокко Анас Эль‑Махрауи перешел на правах аренды из грозненского «Ахмата» в «Оренбург».

Анас Эль‑Махрауи ФК «Ахмат»

«Между ФК "Оренбург" и ФК "Ахмат" достигнута договорённость об аренде крайнего нападающего до конца сезона-2025/2026 с приоритетным правом выкупа.

Эль-Махрауи — 24-летний нападающий из Марокко. На родине выступал за "Сале", "Кенитру" и "КОДМ". В сентябре 2025 года перешёл в грозненский "Ахмат". Имеет опыт выступления за национальную команду Марокко. Добро пожаловать, Анас!» — сообщает телеграм-канал «Оренбурга».

В составе «Ахмата» Эль-Махрауи провел 5 матчей, в которых не отличился результативными действиями.