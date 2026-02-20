Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о своих планах на будущее.

Карло Анчелотти globallookpress.com

«Я полагаю, что продлю свой контракт с Бразилией на четыре года. Это новая работа меня действительно впечатлила, — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо.

Анчелотти возглавил национальную команду в мае 2025 года, сменив на этом посту Дориваля Жуниора. Он стал первым иностранным специалистом в истории сборной Бразилии.

На ЧМ-2026 бразильцы сыграют на групповом этапе с Марокко (13 июня), Гаити (19 июня) и Шотландией (24 июня).