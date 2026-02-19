Знаменитый бразильский полузащитник Филиппе Коутинью стал свободным агентом, покинув «Васко да Гама».

Филиппе Коутинью globallookpress.com

33-летний игрок известен по выступлениям в составе «Интера», «Ливерпуля», «Барселоны» и сборной Бразилии.

«Я решил вернуться в "Васко", потому что люблю этот клуб. Я люблю все, что "Васко" представляет в моей жизни. Надевать эту футболку было одним из самых важных решений, которые я когда-либо делал. И на каждой тренировке, в каждой игре я старался изо всех сил. Всегда!

Никогда не было недостатка в преданности своему делу, воле и целеустремленности. Слушать осуждения бесчисленным количеством людей за то, что не является частью моего характера, чрезвычайно сложно. Я бы никогда не проявил неуважения к болельщикам, своим товарищам по команде или клубу. Я никогда этого не делал, где бы ни был. Те, кто меня знает, знают это.

Недавно направляясь в раздевалку, я почувствовал и понял, что мое время в клубе закончилось, и пришла пора расставить приоритеты в отношении своего психического здоровья. Это очень больно. Правда в том, что я очень морально истощен. Я всегда был очень сдержанным, поэтому сказать это непросто, но мне нужно быть честным. Мои отношения с «Васко» — это отношения любви. И это будет продолжаться вечно. С тяжелым сердцем я понимаю, что сейчас самое время сделать шаг назад и завершить этот цикл в «Васко». Я благодарен за все, что я испытал здесь. Я навсегда оставлю «Васко» с собой. В моем сердце. В моей истории. В моей жизни. От всего сердца... Спасибо за все«, — написал Коутинью в соцсети.

Бразилец с 2024 года выступал за «Васко» на правах аренды, а летом 2025-го перешел на правах свободного агента на постоянной основе. Он является воспитанником клуба.