Знаменитый бразильский полузащитник Филиппе Коутинью стал свободным агентом, покинув «Васко да Гама».

Филиппе Коутинью
Филиппе Коутинью globallookpress.com

33-летний игрок известен по выступлениям в составе «Интера», «Ливерпуля», «Барселоны» и сборной Бразилии.

«Я решил вернуться в "Васко", потому что люблю этот клуб.  Я люблю все, что "Васко" представляет в моей жизни.  Надевать эту футболку было одним из самых важных решений, которые я когда-либо делал.  И на каждой тренировке, в каждой игре я старался изо всех сил.  Всегда!

Никогда не было недостатка в преданности своему делу, воле и целеустремленности.  Слушать осуждения бесчисленным количеством людей за то, что не является частью моего характера, чрезвычайно сложно.  Я бы никогда не проявил неуважения к болельщикам, своим товарищам по команде или клубу.  Я никогда этого не делал, где бы ни был.  Те, кто меня знает, знают это.

Недавно направляясь в раздевалку, я почувствовал и понял, что мое время в клубе закончилось, и пришла пора расставить приоритеты в отношении своего психического здоровья.  Это очень больно.  Правда в том, что я очень морально истощен.  Я всегда был очень сдержанным, поэтому сказать это непросто, но мне нужно быть честным.  Мои отношения с «Васко» — это отношения любви.  И это будет продолжаться вечно.  С тяжелым сердцем я понимаю, что сейчас самое время сделать шаг назад и завершить этот цикл в «Васко».  Я благодарен за все, что я испытал здесь.  Я навсегда оставлю «Васко» с собой.  В моем сердце.  В моей истории.  В моей жизни.  От всего сердца...  Спасибо за все«, — написал Коутинью в соцсети.

Бразилец с 2024 года выступал за «Васко» на правах аренды, а летом 2025-го перешел на правах свободного агента на постоянной основе.  Он является воспитанником клуба.