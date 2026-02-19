«Буде-Глимт» одолел «Интер» (3:1) в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов.

В составе норвежской команды голы записали на свой счет Сондре Брунстад на 20-й минуте, Йенс Петтер Хёуге на 61-й минуте и Каспер Хёг на 64-й минуте.

Единственный гол у «Интера» забил Франческо Эспозито на 30-й минуте.

Результат матча Будё-Глимт Будё 3:1 Интер Милан 1:0 Сондре Фет 20' 1:1 Франческо Пио Эспозито 30' 2:1 Йенс Хёуге 61' 3:1 Каспер Хёг 64' Будё-Глимт: Никита Хайкин, Один Бьортуфт, Йостейн Гундерсен ( Хайтам Алеесами 89' ), Фредрик Бьёркан, Фредрик Шёвольд, Патрик Берг, Сондре Фет ( Исак Дюбвик Мяяття 89' ), Оле Дидрик Бломберг ( Сондре Эукленн 78' ), Хокон Эвьен, Каспер Хёг ( Андреас Хельмерсен 78' ), Йенс Хёуге Интер: Ян Зоммер, Карлос Аугусто, Маттео Дармиан ( Анж-Йоан Бонни 76' ), Алессандро Бастони, Франческо Ачерби, Мануэль Аканджи, Генрих Мхитарян ( Луис Энрике 76' ), Николо Барелла ( Анди Диуф 89' ), Лаутаро Мартинес ( Маркус Тюрам 61' ), Франческо Пио Эспозито ( Пётр Зелиньски 76' ), Petar Sucic Жёлтые карточки: Оле Дидрик Бломберг 77' — Франческо Пио Эспозито 45'

Статистика матча 6 Удары в створ 4 1 Удары мимо 7 42 Владение мячом 58 3 Угловые удары 3 0 Офсайды 3 12 Фолы 6

Ответный матч между этими командами в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов состоится 24-го февраля в Милане (Италия).