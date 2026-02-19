«Буде-Глимт» одолел «Интер» (3:1) в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов.
В составе норвежской команды голы записали на свой счет Сондре Брунстад на 20-й минуте, Йенс Петтер Хёуге на 61-й минуте и Каспер Хёг на 64-й минуте.
Единственный гол у «Интера» забил Франческо Эспозито на 30-й минуте.
Результат матча
Будё-ГлимтБудё3:1ИнтерМилан
1:0 Сондре Фет 20' 1:1 Франческо Пио Эспозито 30' 2:1 Йенс Хёуге 61' 3:1 Каспер Хёг 64'
Будё-Глимт: Никита Хайкин, Один Бьортуфт, Йостейн Гундерсен (Хайтам Алеесами 89'), Фредрик Бьёркан, Фредрик Шёвольд, Патрик Берг, Сондре Фет (Исак Дюбвик Мяяття 89'), Оле Дидрик Бломберг (Сондре Эукленн 78'), Хокон Эвьен, Каспер Хёг (Андреас Хельмерсен 78'), Йенс Хёуге
Интер: Ян Зоммер, Карлос Аугусто, Маттео Дармиан (Анж-Йоан Бонни 76'), Алессандро Бастони, Франческо Ачерби, Мануэль Аканджи, Генрих Мхитарян (Луис Энрике 76'), Николо Барелла (Анди Диуф 89'), Лаутаро Мартинес (Маркус Тюрам 61'), Франческо Пио Эспозито (Пётр Зелиньски 76'), Petar Sucic
Жёлтые карточки: Оле Дидрик Бломберг 77' — Франческо Пио Эспозито 45'
Ответный матч между этими командами в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов состоится 24-го февраля в Милане (Италия).