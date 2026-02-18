Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян отметил, что в команде были рады восстановлению форварда Джона Кордобы.  Нападающий принял участие в товарищеском матче против «Зенита».

globallookpress.com

Ранее «быки» в контрольной встрече, которая состоялась в ОАЭ, уступили сине-бело-голубым со счетом 0:1.

«Было качество, но и ошибки — не без этого.  Разберем их и уже будем готовится к сезону.  С «Зенитом» всегда интересно играть.

Порадовал, что вернулся Джон Кордоба.  Ждали, когда он вернется.  Он сыграл 30 минут.  Рады!  « — сказал Сперцян "Матч ТВ".

«Краснодар» на данный момент лидирует в РПЛ, набрав 40 очков.  «Зенит» (39) находится на 2-й строчке.