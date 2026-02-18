Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов оценил победу над «Монако» со счетом 3:2 в первом стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов.

Матвей Сафонов globallookpress.com

Парижане уступали по ходу встречи со счетом 0:2, но сумели выиграть.

«Что ж, "Монако" показал нам, что это Лига чемпионов и здесь никто не намерен уступать просто так. Но мы это понимаем, и я рад, что моя команда проявила характер.

Мы выполнили половину работы. Если хотим взять трофей, то должны пройти через многое. Ничто не могло изменить нашей задачи, а задача была одна — победа. Во втором матче произойти может всякое, и мы к этому готовы«, — цитирует Сафонова сайт УЕФА.