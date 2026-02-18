«Байер» и «Олимпиакос» сыграют в матче 1/16 финала Лиги чемпионов, который состоится 18 февраля на стадионе «Караискакис» в Пирее. Старт в 23:00 мск.

Команды уже пересекались на первой стадии турнира и пирейцы одержали победу со счетом 2:0. В целом хозяева победили в последних трех матчах ЛЧ и это говорит об их серьезном настрое.

«Байер» после поражения от «Олимпиакоса» разгромил «Вильярреал» со счетом 3:0. Этот результат подарил команде путевку в плей-офф. Сегодня леверкузенцы будут стремиться взять реванш. Удастся ли им это, учитывая, что победить «Олимпиакос» дома нет так уж и просто?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.90.

Букмекеры предлагают 2.47 на победу «Олимпиакоса», 3.30 на ничью, 2.95 на победу «Байера».

ИИ сделал ставку на «Олимпиакос» и его победу со счетом 2:0.

Трансляция матча

