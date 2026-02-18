Грузинский вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия в первом стыковом матче Лиги чемпионов против «Монако» сделал восемь ударов по воротам соперника, но ни один из них не пришёлся в створ. По данным Opta Sports, это повторение антирекорда турнира — ранее столько же безрезультатных ударов совершал Тьерри Анри (в матчах с «Челси» в 2004-м и ЦСКА в 2006-м).

Хвича Кварацхелия globallookpress.com

Игра, прошедшая 17 февраля, завершилась победой парижан со счётом 3:2. Голами в составе «ПСЖ» отметились Дуэ (дубль) и Хакими, а у «Монако» забивал Балогун (дважды). На 48-й минуте с поля был удалён полузащитник монакцев Александр Головин.

Ответный матч стыкового раунда Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Монако» состоится 25 февраля.