Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин отметил, что у «Ростова» все позиции закрыты. По его мнению, команда может обойтись без трансферов.

Андрей Аршавин globallookpress.com

«Считаю, что "Ростов" — стабильная команда. Трансферов нет, но у них достаточно футболистов. Все позиции закрыты.

Если бы у них был Карпин тренер, то после лидеров турнира в числе претендентов на медали был бы "Ростов". Они ставят перед собой задачу засветить и продать игроков. Проект работает. Главное, чтобы эта прибыль покрыла долги, которые, как говорят, есть у команды, — цитирует Аршавина "Матч ТВ".

"Ростов" идет 11-м в таблице чемпионата России-2025/26, набрав 21 очко.