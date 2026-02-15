Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итог матча против «Райо Вальекано» (0:3).

Диего Симеоне globallookpress.com

«Я не согласен с мнением Облака. Команда сделала все, что могла, соперник играл лучше. Их не за что критиковать. Теперь мы должны подумать о том, что будет в среду.

Нет необходимости объяснять, соперник превосходил нас. Они были эффективны, и их следует поздравить, потому что они провели отличный матч.

Мы все еще оцениваем новых игроков. Родриго играл дольше, Варгас тоже вышел на замену... Это позитивная сторона. Нико Гонсалес провел полный матч, а Молина был хорош.

Наша цель — играть в каждом матче так, как будто он последний. Давайте сосредоточимся на матче Лиги чемпионов», — приводит слова Симеоне As.

Благодаря победе «Райо Вальекано» с 25 очками занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Атлетико» с 46 баллами остался четвертым.