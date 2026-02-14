«Марсель» с 40 зачетными баллами занимает четвертое место в турнирной таблице Лиги 1, «Страсбург» (31) остался седьмым.

На голы Мейсона Гринвуда на 14-й минуте и Амина Гуири на 47-й минуте гости ответили точными ударами Себастьяна Нанаси на 74-й минуте и Роберто Паничелли на 90+7-й минуте.

В матче 22-го тура французской Лиги 1 «Марсель» и «Страсбург» сыграли вничью 2:2.

