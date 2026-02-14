В матче 22-го тура французской Лиги 1 «Марсель» и «Страсбург» сыграли вничью 2:2.
На голы Мейсона Гринвуда на 14-й минуте и Амина Гуири на 47-й минуте гости ответили точными ударами Себастьяна Нанаси на 74-й минуте и Роберто Паничелли на 90+7-й минуте.
Результат матча
МарсельМарсель2:2СтрасбургСтрасбург
1:0 Мэйсон Гринвуд 14' 2:0 Амин Гуири 47' 2:1 Себастиан Нанаси 74' 2:2 Хоакин Паникелли 90+7' пен.
Марсель: Херонимо Рульи, Бенжамен Павар, Наиф Агер, Эмерсон, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Квинтен Тимбер, Мэйсон Гринвуд, Тимоти Уэа, Билал Надир (Химад Абделли 72'), Пьер-Эмерик Обамеянг (Игор Пайшао 71'), Амин Гуири (Факундо Медина 85')
Страсбург: Валентин Барко, Бен Чилвел (Датро Давид Фофана 86'), Эндрю Омобамиделе, Гела Дуэ, Самир эль Мурабет (Абдул Уаттара 46'), Хоакин Паникелли, Марсьяль Годо, Хулио Энсисо (Себастиан Нанаси 64'), Диегу Морейра, Lucas Hogsberg (Жессим Яссин 64'), Mike Penders
Жёлтые карточки: Бенжамен Павар 26', Наиф Агер 42', Игор Пайшао 73', Тимоти Уэа 90+9' — Хоакин Паникелли 84', Валентин Барко 90+10'
«Марсель» с 40 зачетными баллами занимает четвертое место в турнирной таблице Лиги 1, «Страсбург» (31) остался седьмым.