Комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу игры «Зенита» на Зимнем Кубке РПЛ. Сине-бело-голубые финишировали на последнем, 4-м месте в турнирной таблице соревнования.

Геннадий Орлов globallookpress.com

«У "Зенита" нет игры, особенно в атаке. И потом грубые ошибки были в матче с "Краснодаром" — Латышонок отпустил мяч, Соболев не забил с метра. Да прыгни ты уже на этот мяч туловищем! Просто внеси его в ворота, сетку порви, покажи, что ты гол хочешь забить.

Страсти не хватало "Зениту" в матче с "Краснодаром". "Зенит" выглядел разобранным, отдельные игроки выпадали», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».