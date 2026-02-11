В матче 26-го тура АПЛ «Ноттингем Форест» на «Сити Граунд» примет «Вулверхэмптон». Команды встретятся 11 февраля в 22:30 мск.
После выхода в плей-офф Лиги Европы «Ноттингем Форест» сыграл два поединка в АПЛ и набрал только одно очко. «Лесники» смогли разойтись миром с «Кристал Пэлас» (1:1), однако проиграли «Лидсу» (1:3).
У «Вулверхэмптона» позади непростой отрезок. «Волки» сыграли нулевую с «Ньюкаслом», проиграли «Ман Сити» (0:2), «Борнмуту» (0:2) и «Челси» (1:3). С каждым туром надежда команды на спасение от вылета становится все слабее. За 25 туров гости имеют только одну победу и всего 5 очков в активе.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.88.
- Котировки букмекеров: 1.70 на победу «Ноттингем Форест», 3.85 на ничью, 5.00 на победу «Вулверхэмптона».
- Прогноз ИИ: победа будет за «Ноттингем Форест», «лесники» выиграют 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ноттингем Форест» — «Вулверхэмптон» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.