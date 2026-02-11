«Фрайбург» одержал победу над «Гертой» (1:1, 5:4 по пен.) в матче 1/4 финала Кубка Германии.

Фрагмент матча
Фрагмент матча globallookpress.com

Команды обменялись голами уже в рамках дополнительного времени.  В составе гостей отличился Юито Судзуки на 96-й минуте.

Спустя 8 минут «Герта» сумела сравнять счет благодаря голу Фабиана Резе.

Команды довели дело до серии пенальти, где «Фрайбург» оказался сильнее.  Победный удар на счету Юито Судзуки.

По итогам встречи «Фрайбург» пробился в полуфинал Кубка Германии, а «Герта» завершила свой путь на турнире.