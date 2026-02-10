Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов сообщил особенности детали контракта новичка Джона Дурана.

Джон Дуран
Джон Дуран ФК «Зенит»

«Когда появилась возможность взять Джона Дурана, мы это сделали.  При этом переговоры шли непросто — небольшие загвоздки были со стороны и "Фенербахче", и "Аль‑Насра".  Но хорошо, что в итоге договорились.

Считаю, это большой плюс — в атаке нам нужен был именно такой игрок — мощный, агрессивный.  В том числе для конкуренции с Александром Соболевым.  Все это, собственно, мы и хотели получить, арендуя Джона Дурана.

Аренда Джона Дюрана рассчитана до 30 июня 2026 года.  Она с правом выкупа, но это не обязательное условие соглашения.  Поэтому на данную тему будем садиться и разговаривать после сезона с теми, кто владеет правами на Джона Дурана.  Зарплату ему будет платить "Аль‑Наср".  Так что несколько разгружаем эту статью расходов», — сказал Зырянов «Матч ТВ».

Колумбийский нападающий принадлежит саудовскому «Аль-Наср», но отыграл на правах аренды первую часть сезона в турецком «Фенербахче».