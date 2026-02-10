Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов сообщил особенности детали контракта новичка Джона Дурана.

Джон Дуран ФК «Зенит»

«Когда появилась возможность взять Джона Дурана, мы это сделали. При этом переговоры шли непросто — небольшие загвоздки были со стороны и "Фенербахче", и "Аль‑Насра". Но хорошо, что в итоге договорились.

Считаю, это большой плюс — в атаке нам нужен был именно такой игрок — мощный, агрессивный. В том числе для конкуренции с Александром Соболевым. Все это, собственно, мы и хотели получить, арендуя Джона Дурана.

Аренда Джона Дюрана рассчитана до 30 июня 2026 года. Она с правом выкупа, но это не обязательное условие соглашения. Поэтому на данную тему будем садиться и разговаривать после сезона с теми, кто владеет правами на Джона Дурана. Зарплату ему будет платить "Аль‑Наср". Так что несколько разгружаем эту статью расходов», — сказал Зырянов «Матч ТВ».

Колумбийский нападающий принадлежит саудовскому «Аль-Наср», но отыграл на правах аренды первую часть сезона в турецком «Фенербахче».