Вингер «Барселоны» Рафинья ответил на вопрос о своем восстановлении после травмы.

«Я чувствую себя лучше, мы двигаемся постепенно. Посмотрим, буду ли я готов к четвергу, подождем.

Есть варианты, но все мы знаем, как часто случаются травмы. Я скучаю по команде», — приводит слова Рафиньи Mundo Deportivo

Напомним, что у Рафиньи была диагностирована травма приводящей мышцы правого бедра, из-за которой он пропустил матч с «Альбасете» (2:1).

В текущем сезоне Рафинья принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и сделал четыре ассиста.