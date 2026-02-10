В центральном матче 21-го тура чемпионата Португалии «Порту» не удержал победу над «Спортингом» — 1:1.
Открыли счет в поединке хозяева. Отличился 30-летний ивуарийский полузащитник Секо Фофана на 76-й минуте. Уйти от поражения гости смогли только на 10-й компенсированной минуте благодаря голу 28-летнего колумбийского форварда Луиса Суареса.
Результат матча
ПортуПорту1:0СпортингЛиссабон
1:0 Секо Фофана 76'
Порту: Диогу Кошта, Алберту Кошта, Ян Беднарек, Якуб Кивёр (Тьяго Силва 63'), Мартин Фернандеш (Франсишку Моура 85'), Пепе, Алан Варела, Виктор Фрохольдт, Габри Вейга (Секо Фофана 63'), Борха Сайнс (Родригу Мора 63'), Саму Агехова (Дениз Гюль 46')
Спортинг: Руи Силва, Гонсалу Инасиу, Усман Дьоманде, Иван Фреснеда, Педро Гонсалвес (Souleymane Faye 84'), Джени Катамо (Дэниел Браганса 84'), Хидемаса Морита (Луис Гильерме 80'), Мортен Юльманн, Максимилиано Араухо, Луис Суарес, Франсиску Тринкан
Жёлтые карточки: Виктор Фрохольдт 45+1', Дениз Гюль 90+3' — Усман Дьоманде 45+3', Хидемаса Морита 74', Мортен Юльманн 79', Луис Суарес 86', Максимилиано Араухо 90+3'
«Порту» набрал 56 очков и занимает первую строчку в турнирной таблице португальского чемпионата. «Спортинг» с 52 баллами идет вторым.