«Порту» набрал 56 очков и занимает первую строчку в турнирной таблице португальского чемпионата. «Спортинг» с 52 баллами идет вторым.

Открыли счет в поединке хозяева. Отличился 30-летний ивуарийский полузащитник Секо Фофана на 76-й минуте. Уйти от поражения гости смогли только на 10-й компенсированной минуте благодаря голу 28-летнего колумбийского форварда Луиса Суареса .

В центральном матче 21-го тура чемпионата Португалии «Порту» не удержал победу над «Спортингом» — 1:1.

