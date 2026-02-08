Матч 24-го тура Серии А «Болонья» — «Парма» состоится 8 февраля на «Ренато Даль'Ара». Старт поединка в 14:30 мск.
Ситуация для «Болоньи» складывается не лучшим образом. В Серии А команда проиграла 3 матча подряд и теперь отстает от еврокубковой зоны на 11 пунктов. Таким образом, «борзым» нужна победа.
«Парма» беззубо проиграла «Ювентусу» и «Аталанте». Отобрать очки она смогла лишь у «Наполи», сыграв с ним нулевую ничью. Однако «крестоносцы» в 5 очках от зоны вылета, поэтому борьба за выживание для них набирает обороты.
«Болонья» уже нанесла «Парме» два поражения в этом сезоне — 1:3 в Серии А и 1:2 в Кубке Италии. Повторят ли хозяева это в третий раз?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Котировки букмекеров: 1.68 на победу «Болонью», 3.75 на ничью, 5.20 на победу «Пармы».
- Искусственный интеллект поставил на победу «Болоньи» со счетом 2:1.
Трансляция матча
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.