Главный тренер «Наполи» Антонио Конте оценил победу своей команды в матче против «Дженоа» (3:2).

Антонио Конте globallookpress.com

«Это, безусловно, абсурдный сезон. Если мы разумные люди, все мы должны задуматься над усилением состава, над нашей трансферной стратегией, потому что по сравнению с другими командами у нас очень слабый состав. Мы даже не можем взять кого-либо из молодёжной академии.

У нас есть такие игроки, как Ангисса, который, похоже, не может полностью восстановиться, Гилмор перенёс операцию и до сих пор испытывает проблемы, как и Де Брёйне, Лукаку выбыл надолго, Ди Лоренцо выбыл на два месяца, мы не знаем, что будет с Мактоминеем», — приводит слова Конте Football Italia.

«Наполи» с 49 очками в активе занимает третье место в турнирной таблице Серии А, «Дженоа» (23) — 16-й.