Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк подвел итог матча против «Манчестер Юнайтед» (2:0).

Томас Франк globallookpress.com

«Думаю, первые 30 минут мы провели очень хорошо — на выезде, на сложном стадионе, против команды, которая была уверена в себе и находилась на ходу. А после красной карточки я горжусь тем, что показали игроки. Их стойкостью, умением оставаться в игре, тем, что они временами все равно представляли угрозу и пытались что-то создать. Я очень ими горжусь.

Затем мы сделали три атакующие замены — и тут же пропустили второй гол. Последние 60-70 минут мы играли вдесятером, команда отдала все силы. Я очень горжусь болельщиками — их было прекрасно слышно на протяжении всего матча.

Это была та ошибка, которую соперник мог использовать. Такое, конечно, всегда может случиться. Когда играешь 10 на 11, определенные зоны неизбежно оголяются, и именно там нас поймали.

Теперь нужно сосредоточиться на матче с "Ньюкаслом" во вторник вечером. Просто фокусируемся на следующей игре. Это "Ньюкасл" во вторник», — приводит слова Франка ВВС.

«Манчестер Юнайтед» одержал четвертую победу подряд и занимает 4-е место в АПЛ, набрав 44 балла. «Тоттенхэм» с 29 баллами по-прежнему на 14-й строчке в турнирной таблице.