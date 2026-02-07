В агентстве Bertolucci Sports, представляющем интересы защитника «Локомотива» Лукаса Фассона, высказались о будущем футболиста в стане москвичей.

Лукас Фассон globallookpress.com

Ранее была информация, что в услугах 24-летнего бразильца заинтересован «Интернасьонал».

«В Фассоне заинтересованы несколько клубов из разных стран, но он хочет остаться в "Локомотиве". Ему нравится город и клуб. "Локомотиву" поступило предложение о продлении контракта. И теперь им решать — останется Фассон или уйдет летом. Пока клуб не даст ответа о возможном продлении контракта, мы не будем вести переговоры с другими командами», — заявили «СЭ» в агентстве игрока.

Фассон играет за «Локомотив» с лета 2022 года после перехода из «Атлетико Паранаэнсе».

В текущем сезоне он принял участие в 20 матчах во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Его контракт с «Локомотивом» действует до лета 2026 года.