Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот оценил игру своей команды в текущем сезоне АПЛ.

Арне Слот
Арне Слот globallookpress.com

«Мы никогда не тянем время.  Всегда стараемся высоко прессинговать.  Мы всегда хотим начинать атаки от своих ворот, выходя из обороны через пас.  Но, к сожалению, мы сталкиваемся с командами, у которых иной подход, и это абсолютно нормально с их стороны.

Каждая команда должна играть в том стиле, который лучше всего подходит для игры против нас, и практика показывает, что иногда нам трудно справляться с таким стилем.  Не всегда получается поддерживать высокий темп матча или раскачать игру, если соперник делает все, чтобы этот темп сбить.

В более открытых матчах в этом сезоне мы показали, что всегда хотим быть частью именно такой игры, и у нас это отлично получалось.  Но встречи, в которых мы теряли очки, выглядели иначе — это был не тот футбол, который мы хотели видеть, а тот, который нам навязали», — приводит слова Слота Sky Sports.

Напомним, что «Ливерпуль» располагается на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ на данный момент.