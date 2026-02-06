Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот оценил игру своей команды в текущем сезоне АПЛ.

Арне Слот globallookpress.com

«Мы никогда не тянем время. Всегда стараемся высоко прессинговать. Мы всегда хотим начинать атаки от своих ворот, выходя из обороны через пас. Но, к сожалению, мы сталкиваемся с командами, у которых иной подход, и это абсолютно нормально с их стороны.

Каждая команда должна играть в том стиле, который лучше всего подходит для игры против нас, и практика показывает, что иногда нам трудно справляться с таким стилем. Не всегда получается поддерживать высокий темп матча или раскачать игру, если соперник делает все, чтобы этот темп сбить.

В более открытых матчах в этом сезоне мы показали, что всегда хотим быть частью именно такой игры, и у нас это отлично получалось. Но встречи, в которых мы теряли очки, выглядели иначе — это был не тот футбол, который мы хотели видеть, а тот, который нам навязали», — приводит слова Слота Sky Sports.

Напомним, что «Ливерпуль» располагается на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ на данный момент.