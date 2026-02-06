«Аль-Наср» примет «Аль-Иттихад» в матче 21-го тура саудовской Про-Лиги. Встреча команд состоится 6 февраля в 20:30 мск.
После 19 матчей в турнире «Аль-Наср» с 46 баллами занимает 2-е место в таблице. Клуб на данный момент лучший в лиге по результатам. У команды Криштиану Роналду 5 побед подряд.
«Аль-Иттихад» на 6-й позиции с 34 очками на счету. Клуб клуб также без поражений. Его серия более скромная. Она насчитывает две ничьи и одну победу.
Сможет ли «Аль-Наср» продолжить свою победную серию? У хозяев 8 побед в 9 домашних матчах турнира. При этом у «Аль-Иттихада» только одно поражение на выезде в этом сезоне.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.
- Коэффициенты букмекеров: 1.60 на победу «Аль-Насра», 4.40 на ничью, 4.80 на победу «Аль-Иттихада».
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Аль-Наср» — «Аль-Иттихад» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.