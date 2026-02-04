«Интер» получил штраф в 50 тысяч евро за инцидент на игре с «Кремонезе» (2:0), сообщает La Gazzetta dello Sport.

Футбольный клуб «Интер» globallookpress.com

Во время гостевого матча Серии А фанаты миланцев бросили петарду во вратаря «Кремонезе» Эмиля Аудеро. 29-летнему итальянцу повредили ногу, он плохо слышал правым ухом.

Спортивный суд оштрафовал «Интер» за происшествие. Штраф наложен не только за пиротехнические материалы (дымовые шашки, петарды и т. д.), брошенные на поле, но и за то, что они попали в игрока соперника, оглушив его и спровоцировали остановку матча.

Однако судья принял во внимание содействие «нерадзурри» в почти мгновенном установлении виновных в инциденте, а также ограждение игроков от происходящего на поле, во время матча и после него.