Защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате сделал эмоциональный пост после победы красных над «Ньюкаслом» (4:1) в матче 24-го тура АПЛ. До этого у футболиста скончался отец.

Ибраима Конате globallookpress.com

«Я очень счастлив, и не знаю, как описать свои чувства… Последние две недели были трудным периодом для меня и моей семьи. Но это часть жизни, и с этим очень сложно смириться…

У нас есть несколько травмированных игроков, до этого тренер сказал мне не торопиться… Но я думаю, что для меня было важно приехать, чтобы помочь команде», — написал Конате в социальных сетях.

На данный момент «Ливерпуль» идет 6-м в таблице АПЛ.