Наставник «ПСЖ» Луис Энрике высказался о том, может ли российский вратарь Матвей Сафонов затем стать постоянным первым номером команды.

«Я не знаю, это зависит от результатов, от жизни, от многого. Время покажет. Что я могу сказать как тренер, так это то, что я очень рад, что у меня есть три вратаря такого уровня.

Думаю, Сафонов — это лучший вратарь в моей карьере по отражению пенальти. А вратарей у меня было немало. Он умеет угадывать сторону, в которую пробьёт исполняющий удар»,, — приводит слова Энрике Footmercato.

В матче 20-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» со счётом 2:1 победил «Страсбург». Сафонов вышел на поле с первых минут, пропустил один гол и отбил пенальти.