Наставник «ПСЖ» Луис Энрике высказался о том, может ли российский вратарь Матвей Сафонов затем стать постоянным первым номером команды.

Луис Энрике
Луис Энрике globallookpress.com

«Я не знаю, это зависит от результатов, от жизни, от многого.  Время покажет.  Что я могу сказать как тренер, так это то, что я очень рад, что у меня есть три вратаря такого уровня.

Думаю, Сафонов — это лучший вратарь в моей карьере по отражению пенальти.  А вратарей у меня было немало.  Он умеет угадывать сторону, в которую пробьёт исполняющий удар»,, — приводит слова Энрике Footmercato.

В матче 20-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» со счётом 2:1 победил «Страсбург».  Сафонов вышел на поле с первых минут, пропустил один гол и отбил пенальти.