В матче 23-го тура итальянской Серии «Торино» на своем поле одолел «Лечче» со счетом 1:0.
Автором единственного гола на 29-й минуте стал шотландский нападающий Че Адамс.
Бывший хавбек ЦСКА Никола Влашич отыграл все 90 минут.
Результат матча
ТориноТурин1:0ЛеччеЛечче
1:0 Че Адамс 29'
Торино: Альберто Палеари, Лука Марьянуччи, Гильермо Марипан, Сауль Коко, Маркус Педерсен, Валентин Лацаро (Рафаэль Обрадор 70'), Никола Влашич, Эмирхан Ильхан (Маттео Прати 70'), Чезаре Казадей (Тино Анджорин 70'), Че Адамс (Алию Н'Джи 89'), Дуван Сапата (Сандро Куленович 77')
Лечче: Владимиро Фальконе, Антонино Галло, Джамиль Зиберт, Тьягу Габриел (Ламек Банда 65'), Данило Филипе Мело Вейга, Омри Гандельман (Киалонда Гаспар 65'), Юльбер Рамадани (Умар Нгом 89'), Лассана Кулибали, Валид Шеддира, Риккардо Соттиль (Конан Н’Дри 78'), Сантьяго Пьеротти (Алеш Сала 80')
Жёлтые карточки: Никола Влашич 45' — Тьягу Габриел 60', Юльбер Рамадани 71'
«Торино» с 26 очками занимает теперь 13-е место. «Лечче» (18) — 17-й.