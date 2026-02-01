Нападающий Адемола Лукман покидает «Аталанту» и переходит в мадридский «Атлетико». Клубы достигли соглашения о трансфере.

Адемола Лукман globallookpress.com

«Матрасники» заплатят «Аталанте» 35 миллионов, а также могут получить дополнительные 5 миллионов в виде бонусов. Лукман подпишет долгосрочный контракт с «Атлетико». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

Нигерийский форвард выступает за «Аталанту» с лета 2022 года. За это время он принял участие в 137 матчах во всех соревнованиях, забив 55 голов и отдав 27 результативных передач. В 2024 году Лукман стал победителем Лиги Европы в составе «Аталанты».