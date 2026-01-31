«Париж» на своем поле избежал поражения от «Марселя» в матче 20-го тура Лиги 1 — 2:2.
Первый гол в матче забил Мэйсон Гринвуд на 18-й минуте с пенальти. Пьер-Эмерик Обамейянг удвоил преимущество гостей на 54-й минуте.
Нанитамо Иконе сократил разрыв в счете на 82-й минуте, но на большее парижан не хватило. Иман Кеббаль спас хозяев от поражения, реализовав пенальти на 90+2-й минуте.
Результат матча
ПарижПариж0:1МарсельМарсель
0:1 Мэйсон Гринвуд 18' пен.
Париж: Кевин Трапп, Мустафа Мбов, Тимоте Колодзейчак, Отавио, Ноа Санги, Илан Кеббаль, Максим Лопес (Маршал Манетси 45'), Адама Камара, Алимами Гори, Моузес Саймон, Жан-Филипп Крассо
Марсель: Херонимо Рульи, Факундо Медина, Наиф Агер, Леонардо Балерди, Мэйсон Гринвуд, Итан Нванери, Квинтен Тимбер, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Пьер-Эмерик Обамеянг, Игор Пайшао, Тимоти Уэа
Жёлтая карточка: Максим Лопес 43' (Париж)
«Марсель» набрал 40 очков и закрепился на третьей строчке, «Париж» с 21 баллом поднялся на 13-е место в турнирной таблице Лиги 1.