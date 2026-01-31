«Париж» на своем поле избежал поражения от «Марселя» в матче 20-го тура Лиги 1 — 2:2.

Мэйсон Гринвуд globallookpress.com

Первый гол в матче забил Мэйсон Гринвуд на 18-й минуте с пенальти. Пьер-Эмерик Обамейянг удвоил преимущество гостей на 54-й минуте.

Нанитамо Иконе сократил разрыв в счете на 82-й минуте, но на большее парижан не хватило. Иман Кеббаль спас хозяев от поражения, реализовав пенальти на 90+2-й минуте.

Результат матча Париж Париж 0:1 Марсель Марсель 0:1 Мэйсон Гринвуд 18' пен. Париж: Кевин Трапп, Мустафа Мбов, Тимоте Колодзейчак, Отавио, Ноа Санги, Илан Кеббаль, Максим Лопес ( Маршал Манетси 45' ), Адама Камара, Алимами Гори, Моузес Саймон, Жан-Филипп Крассо Марсель: Херонимо Рульи, Факундо Медина, Наиф Агер, Леонардо Балерди, Мэйсон Гринвуд, Итан Нванери, Квинтен Тимбер, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Пьер-Эмерик Обамеянг, Игор Пайшао, Тимоти Уэа Жёлтая карточка: Максим Лопес 43' (Париж)

Статистика матча 1 Удары в створ 3 2 Удары мимо 5 54 Владение мячом 47 2 Угловые удары 3 3 Офсайды 0 6 Фолы 4

«Марсель» набрал 40 очков и закрепился на третьей строчке, «Париж» с 21 баллом поднялся на 13-е место в турнирной таблице Лиги 1.