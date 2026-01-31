«Париж» на своем поле избежал поражения от «Марселя» в матче 20-го тура Лиги 1 — 2:2.

Мэйсон Гринвуд
Мэйсон Гринвуд globallookpress.com

Первый гол в матче забил Мэйсон Гринвуд на 18-й минуте с пенальти. Пьер-Эмерик Обамейянг удвоил преимущество гостей на 54-й минуте.

Нанитамо Иконе сократил разрыв в счете на 82-й минуте, но на большее парижан не хватило. Иман Кеббаль спас хозяев от поражения, реализовав пенальти на 90+2-й минуте.

Результат матча

ПарижПарижПариж0:1МарсельМарсельМарсель
0:1 Мэйсон Гринвуд 18' пен.
Париж:  Кевин Трапп,  Мустафа Мбов,  Тимоте Колодзейчак,  Отавио,  Ноа Санги,  Илан Кеббаль,  Максим Лопес (Маршал Манетси 45'),  Адама Камара,  Алимами Гори,  Моузес Саймон,  Жан-Филипп Крассо
Марсель:  Херонимо Рульи,  Факундо Медина,  Наиф Агер,  Леонардо Балерди,  Мэйсон Гринвуд,  Итан Нванери,  Квинтен Тимбер,  Пьер-Эмиль Хёйбьерг,  Пьер-Эмерик Обамеянг,  Игор Пайшао,  Тимоти Уэа
Жёлтая карточка:  Максим Лопес 43' (Париж)

«Марсель» набрал 40 очков и закрепился на третьей строчке, «Париж» с 21 баллом поднялся на 13-е место в турнирной таблице Лиги 1.