Бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос оценил новый формат Лиги чемпионов.  Немец отметил интригующий финиш общего этапа турнира.

«Честно говоря, это было весело.  Один гол переворачивал всё с ног на голову.  Гол "Спортинга" на 94-й минуте в Бильбао выбил "Реал" из топ-8, "Челси" повёл 3:2 и тоже обошёл его, поэтому Мадриду нужен был ещё один гол, чтобы вернуться в эту восьмёрку.

А "Бенфика", напротив, довольно долго не понимала, что ей достаточно забить всего один мяч, чтобы попасть в топ-24.  Я видел интервью с Жозе Моуринью: он даже выпустил двух защитников при счёте 3:2, пока ему кто-то не сказал, что для выхода дальше нужен всего один гол.  В своём стиле он ответил, что для этого у них есть вратарь.  Это было безумие, но невероятно захватывающе.  Мне очень нравится этот формат», — приводит слова Крооса AS.