Главный тренер «Баварии» Венсан Компани подвел итог матча с «Гамбургом» (2:2).

Венсан Компани globallookpress.com

«Футбол всегда сложен. Простых игр не бывает. Мы знали, что нас ждёт трудный выезд. У "Гамбурга" отличные подачи — центральный защитник оказался в выгодной позиции и забил. Это была зрелищная игра, напряжённая. Но что ещё я должен сказать? Вы сами всё видели. В общей сложности было добавлено 16 минут, а могло быть 20-25», — цитирует Компани Bayern & Germany.

«Бавария» набрала 51 очко и закрепилась на первой строчке в турнирной таблице Бундеслиги. «Гамбург» с 19 баллами идет 13-м.