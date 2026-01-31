Главный тренер «Баварии» Венсан Компани подвел итог матча с «Гамбургом» (2:2).

«Футбол всегда сложен.  Простых игр не бывает.  Мы знали, что нас ждёт трудный выезд.  У "Гамбурга" отличные подачи — центральный защитник оказался в выгодной позиции и забил.  Это была зрелищная игра, напряжённая.  Но что ещё я должен сказать?  Вы сами всё видели.  В общей сложности было добавлено 16 минут, а могло быть 20-25», — цитирует Компани Bayern & Germany.

«Бавария» набрала 51 очко и закрепилась на первой строчке в турнирной таблице Бундеслиги.  «Гамбург» с 19 баллами идет 13-м.