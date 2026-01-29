Бывший футболист «Марселя» Эрик Ди Меко высказался о вылете французской команды из Лиги чемпионов.

Роберто Де Дзерби (главный тренер «Марселя») globallookpress.com

«Честно говоря, я не знаю, что сказать. После матча с "Ливерпулем", когда мы представили, как "Марсель" может вылететь из турнира, это казалось невозможным. Все решила статистика, но, в конце концов, нужно было включиться в игру.

"Марсель" в еврокубках — это позор. Я комментировал одну из их последних кампаний, когда они набрали ноль очков — порой ты не понимаешь, что делаешь, комментируя матчи "Марселя" или даже наблюдая за ними.

Мы — главные идиоты вечера! Я сыт по горло! Последние несколько лет, болея за "Марсель", я порой задаюсь вопросом, зачем я подвергаю себя такому испытанию в 62 года. Обычно, имея за плечами профессиональную карьеру, вы немного отстраняетесь от результатов, смотрите со стороны. Почему я расстраиваюсь из-за таких матчей, как этот? Почему? » — приводит слова Ди Меко RMC Sport.

Напомним, что «Марсель» занял 25 место в турнирной таблице Лиги чемпионов, а в плей-офф вышли лучшие 24 команды.