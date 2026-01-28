В матче 16-го тура немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» на выезде переиграл «Вердер» со счетом 2:0.
Открыл счет в этой игре на 44-й минуте Александр Прасс, а на 54-й минуте Гриша Промель установил окончательный результат на табло.
Отметим, что с 51-й минуты «Хоффенхайм» играл в меньшинстве из-за удаления Вутера Бюргера.
Результат матча
ВердерБремен0:2ХоффенхаймХоффенхайм
0:1 Александер Прасс 44' 0:2 Гриша Прёмель 54' 1:2 Романо Шмид 64'
Вердер: Мио Бакхаус, Хулиан Малатини (Патрис Чович 76'), Юкинари Сугавара, Сенне Линен, Романо Шмид, Кэмерон Пуэртас (Кеке Топп 76'), Йенс Стаге, Оливье Деман (Самюэль Мбангуля 59'), Карим Кулибали, Джастин Нджинма (Марко Грюлль 59'), Йован Милошевич
Хоффенхайм: Оливер Бауман, Бернардо, Альбиан Хайдари, Робин Гранач, Владимир Цоуфаль, Александер Прасс, Леон Авдуллаху, Ваутер Бюргер, Гриша Прёмель, Андрей Крамарич (Озан Кабак 59'), Тим Лемперте (Макс Мёрштедт 76')
Жёлтые карточки: Йован Милошевич 47' (Вердер), Йенс Стаге 73' (Вердер)
Красная карточка: Ваутер Бюргер 52' (Хоффенхайм)
«Хоффенхайм» с 39 очками занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги, «Вердер» (18) — 15-й.