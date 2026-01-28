В матче 16-го тура немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» на выезде переиграл «Вердер» со счетом 2:0.

Открыл счет в этой игре на 44-й минуте Александр Прасс, а на 54-й минуте Гриша Промель установил окончательный результат на табло.

Отметим, что с 51-й минуты «Хоффенхайм» играл в меньшинстве из-за удаления Вутера Бюргера.

Результат матча Вердер Бремен 0:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:1 Александер Прасс 44' 0:2 Гриша Прёмель 54' 1:2 Романо Шмид 64' Вердер: Мио Бакхаус, Хулиан Малатини ( Патрис Чович 76' ), Юкинари Сугавара, Сенне Линен, Романо Шмид, Кэмерон Пуэртас ( Кеке Топп 76' ), Йенс Стаге, Оливье Деман ( Самюэль Мбангуля 59' ), Карим Кулибали, Джастин Нджинма ( Марко Грюлль 59' ), Йован Милошевич Хоффенхайм: Оливер Бауман, Бернардо, Альбиан Хайдари, Робин Гранач, Владимир Цоуфаль, Александер Прасс, Леон Авдуллаху, Ваутер Бюргер, Гриша Прёмель, Андрей Крамарич ( Озан Кабак 59' ), Тим Лемперте ( Макс Мёрштедт 76' ) Жёлтые карточки: Йован Милошевич 47' (Вердер), Йенс Стаге 73' (Вердер) Красная карточка: Ваутер Бюргер 52' (Хоффенхайм)

Статистика матча 2 Удары в створ 3 8 Удары мимо 5 54 Владение мячом 46 3 Угловые удары 7 2 Офсайды 1 7 Фолы 10

«Хоффенхайм» с 39 очками занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги, «Вердер» (18) — 15-й.