Экс-хавбек «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган высказался о шансах «горожан» на чемпионство в текущем сезоне АПЛ.

Илкай Гюндоган globallookpress.com

«Я верю, что "Манчестер Сити" сможет обойти "Арсенал" и завоевать титул Премьер-лиги. Им удалось сократить отставание, и мы все знаем, что как только эта команда наберет обороты, она сможет провести долгую беспроигрышную серию.

Я верю в них, в тренера, в команду и желаю им всего наилучшего», — приводит слова Гюндогана City Xtra.

В настоящий момент «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ и отстает от первого «Арсенала» на четыре балла.

Напомним, что Гюндоган сейчас защищает цвета «Галатасарая».