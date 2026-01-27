Российский голкипер Матвей Сафонов сообщил о возвращении к тренировкам в общей группе «ПСЖ» после перелома руки. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Матвей Сафонов globallookpress.com

В среду, 28 января, парижский клуб примет английский «Ньюкасл» в матче общего этапа Лиги чемпионов.

«Снова в деле. Готовимся к завтрашнему матчу», — написал Сафонов в соцсетях.

Напомним, вратарь получил перелом руки 17 декабря во время серии пенальти в финале Межконтинентального кубка против бразильского «Фламенго», отразив четыре удара соперников.

В нынешнем сезоне 26-летний Сафонов провёл за французский клуб четыре матча, в двух из которых сыграл «на ноль».