Завершивший карьеру экс-игрок «Барселоны», «Ювентуса» и ЦСКА Миралем Пьянич обратился к фанатам.

Миралем Пьянич globallookpress.com

«Я провел всю свою жизнь, играя свою мелодию. Каждое касание, каждый пас, каждый удар: нота. Футбол был моей музыкой, а поле — моим пианино. Моей мечтой всегда было дать вам услышать красоту этой игры. Сегодня с сердцем, полным благодарности, я могу сказать, что эта симфония была моей жизнью. Для меня было честью поделиться ею со всеми вами. Особая благодарность моей семье, которая была моей первой опорой и моей силой. Тренерам, моим товарищам по команде, с которыми я делил поражения и победы. Техническому персоналу, врачам и всем, кто работал за кулисами. Болельщикам — душе этой игры. Спасибо вам всем за то, что вы были частью этой музыки», — написал Пьянич в социальных сетях.

35-летний босниец покинул ЦСКА прошлым летом после истечения контракта, за который он выиграл Кубок России, проведя 25 матчей и отдав 3 голевые передачи. С тех пор Пьянич с семьей живет в Дубае, не планируя возвращаться на поле, несмотря на интерес команд МЛС.

Миралем Пьянич — четырехкратный чемпион Италии с «Ювентусом», где провел 179 матчей, а также босниец выступал за «Барселону», «Милан», ​ «Бешикташ» и ЦСКА.