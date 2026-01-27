Хавбек «Реала» Франко Мастантуоно высказался о новом тренера команды Альваро Арбелоа. Ранее мадридский клуб возглавлял Хаби Алонсо.

Франко Мастантуоно globallookpress.com

«Альваро и весь его штаб оказали мне большое доверие, что, я считаю, является для футболиста главным. Они поверили в меня, показали это — и это для меня самое ценное. Возможно, именно поэтому я теперь играю с большей свободой.

Я очень благодарен этому тренерскому штабу, а также Хаби Алонсо и его команде. Они тоже поверили в меня, чтобы привести меня сюда. Но я считаю, что Альваро — отличный тренер, который очень нам помогает, и я уверен, что это поможет нам достичь поставленных целей», — цитирует игрока журналист Начо Пенье.

Мастантуоно выступает за мадридский «Реал» с августа 2025 года.